Thierry Henry, stop ai social: “Troppo razzismo, le autorità non possono ignorare” (Di venerdì 26 marzo 2021) Thierry Henry dice basta ai social, la causa è il razzismo. L’ex Arsenal, tramite i propri account Twitter e Instagram, annuncia: “Da domani mattina mi rimuoverò dai social media fino a quando le persone al potere non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con lo stesso vigore e ferocia che fanno attualmente quando si viola il copyright”. Il francese poi, continua con il suo appello alle autorità, che “non possono ignorare l’enorme quantità di razzismo, bullismo e conseguente tortura mentale per gli individui”. È fin Troppo facile creare un account, usarlo per intimidire e molestare senza conseguenze e rimanere anonimi. Fino a quando non cambierà, disabiliterò i miei account su tutte le piattaforme ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021)dice basta ai, la causa è il. L’ex Arsenal, tramite i propri account Twitter e Instagram, annuncia: “Da domani mattina mi rimuoverò daimedia fino a quando le persone al potere non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con lo stesso vigore e ferocia che fanno attualmente quando si viola il copyright”. Il francese poi, continua con il suo appello alle, che “nonl’enorme quantità di, bullismo e conseguente tortura mentale per gli individui”. È finfacile creare un account, usarlo per intimidire e molestare senza conseguenze e rimanere anonimi. Fino a quando non cambierà, disabiliterò i miei account su tutte le piattaforme ...

Advertising

sportface2016 : #Henry lascia i social: 'Troppo razzismo, le autorità non possono ignorare' - RaffaeleDeSa : Thierry Henry domattina abbandonerà i social fino a quando le persone incaricate non saranno in grado di gestire l'… - qn_giorno : Thierry Henry lascia i social: 'Basta con razzismo e bullismo' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Troppo razzismo e bullismo, Thierry Henry esce dai social Ex bomber 'stop agli haters, problema non può essere ignorato' - ZonaJuventina : RT @TUTTOJUVE_COM: Troppo razzismo e bullismo, Thierry Henry lascia i social -