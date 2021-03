Salto con gli sci | Karl Geiger si impone a Planica in gara-2 davanti a Kobayashi e resta in corsa per la Coppa del Mondo di volo

(Di venerdì 26 marzo 2021)risponde a Ryoyue conquista un prezioso successo nella seconda competizione individuale della tappa finale delladel2020-2021 dicon gli sci maschile. Il 28enne tedesco, già vincitore sempre sul trampolino dinegli ultimi Mondiali di, ha ottenuto l’ottava affermazione della carriera nel circuito maggiore (rassegne iridate e olimpiche escluse), portandosi in seconda posizione nelladeldiquando manca una solaal termine della stagione. Il nativo di Oberstdorf è stato in grado di trovare unpraticamente perfetto, raggiungendo quota 232 metri con un atterraggio impeccabile e con una ...

Advertising

Raiofficialnews : Per la 17ª Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, speciale @caterpillarrai… - sportface2016 : Salto con gli sci maschile, #Planica 2021: #Geiger vince e infiamma la sfida con #Kobayashi - neveitaliasport : RT @neveitalia: Salto con gli sci: Karl Geiger domina la seconda gara di Planica, secondo Kobayashi #26Marzo - neveitalia : Salto con gli sci: Karl Geiger domina la seconda gara di Planica, secondo Kobayashi #26Marzo - FinarMariasole : RT @Raiofficialnews: Per la 17ª Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, speciale @caterpillarrai #MilluminoDiM… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con

...neo direttore del Primo Tronco di Autostrade secondo cui 'i cantieri sono a norma e contro ildi corsia le soluzioni non sono facili'. Una situazione in cui chi imbocca l'autostrada viaggia...Tutto ciò determina, però - ha aggiunto " la forte esigenza di undi qualità nelle ... di continuare a portare avanti il confronto avviatol'amministrazione labronica. L'assessora Nardini ha ...È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute sui contagi coronavirus, sul quale si stabiliranno i nuovi colori delle regioni ...Draghi al Senato con pochi giri di parole, una cosa terribile: in diverse situazioni locali gli anziani e le persone a rischio sono stati scavalcati nella precedenza dei vaccini. La cosa non è indolor ...