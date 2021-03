Returnal è entrato in fase gold (Di venerdì 26 marzo 2021) I ragazzi di Housemarque hanno da poche ore confermato, tramite Twitter, che l’esclusiva PS5 Returnal è ufficialmente entrata in fase gold In un 2021 che sembra sempre più un anno di transizione per la nuova generazione di console, con numerosi titoli che hanno visto slittare la loro programmata finestra di lancio, ci sono fortunatamente alcune eccezioni, come Returnal. Sebbene anche il titolo Housemarque abbia subito un leggero ritardo sulla tabella di marcia prevista (il gioco avrebbe dovuto inizialmente uscire il 19 Marzo), sembra che l’esclusiva PS5 sia destinata a non accusare ulteriori slittamenti, dato che il team stesso ha comunicato che il lavoro è entrato ufficialmente in fase gold. La notizia della fine dei lavori sul gioco ci giunge direttamente ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) I ragazzi di Housemarque hanno da poche ore confermato, tramite Twitter, che l’esclusiva PS5è ufficialmente entrata inIn un 2021 che sembra sempre più un anno di transizione per la nuova generazione di console, con numerosi titoli che hanno visto slittare la loro programmata finestra di lancio, ci sono fortunatamente alcune eccezioni, come. Sebbene anche il titolo Housemarque abbia subito un leggero ritardo sulla tabella di marcia prevista (il gioco avrebbe dovuto inizialmente uscire il 19 Marzo), sembra che l’esclusiva PS5 sia destinata a non accusare ulteriori slittamenti, dato che il team stesso ha comunicato che il lavoro èufficialmente in. La notizia della fine dei lavori sul gioco ci giunge direttamente ...

