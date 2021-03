Pierfrancesco Favino verso il quarto David di Donatello per il miglior attore protagonista? (Di venerdì 26 marzo 2021) La cosa più elettrizzante dei David di Donatello 2021? La sfida alla statuetta come miglior attore protagonista tra Pierfrancesco Favino ed Elio Germano, entrambi in lizza con un ruoli che li hanno obbligati a una trasformazione anche fisica, entrambi alla cerimonia con più di un film che li ha visti come attori principali (Hammamet, Padrenostro e Gli anni più belli per Favino e Volevo nascondermi, Favolacce, L'incredibile storia dell'isola delle rose per Germano). Lo scontro sarà nei panni di Bettino Craxi, l'uno, e in quelli del pittore Antonio Ligabue, l'altro, Insomma, i fan, visto che per Favino si può parlare addirittura di totale metamorfosi (di quelle che contraddistinguono i più grandi interpreti del cinema americano e forse, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) La cosa più elettrizzante deidi2021? La sfida alla statuetta cometraed Elio Germano, entrambi in lizza con un ruoli che li hanno obbligati a una trasformazione anche fisica, entrambi alla cerimonia con più di un film che li ha visti come attori principali (Hammamet, Padrenostro e Gli anni più belli pere Volevo nascondermi, Favolacce, L'incredibile storia dell'isola delle rose per Germano). Lo scontro sarà nei panni di Bettino Craxi, l'uno, e in quelli del pittore Antonio Ligabue, l'altro, Insomma, i fan, visto che persi può parlare addirittura di totale metamorfosi (di quelle che contraddistinguono i più grandi interpreti del cinema americano e forse, ...

Advertising

zazoomblog : David di Donatello 2021 le candidature: 15 a Volevo nascondermi con Elio Germano e 14 per Hammamet con Pierfrancesc… - IdaDiGrazia : #DavidDiDonatello #David66 : tutte le candidature. Pierfrancesco Favino e Sofia Loren in corsa per il 'miglior atto… - zazoomblog : David di Donatello 2021: tutte le candidature. Pierfrancesco Favino e Sofia Loren in corsa per il miglior attore -… - atireagram : l’italia è una repubblica fondata sui fratelli d’innocenzo, elio germano e pierfrancesco favino #DavidDiDonatello - grigorirapture : RT @ayellowlamp: io parlando di pierfrancesco favino -