Patrick Dempsey a Roma: partono le riprese di “Diavoli 2”? (Di venerdì 26 marzo 2021) L’attore ha postato uno scatto dalla città eterna Patrick Dempsey è a Roma. A dirlo è lui stesso con uno scatto su Instagram: l’attore si trova in Italia (paese che ama) e non sembra, visto anche la situazione, per vacanza, ma per lavoro. Lo scorso anno la star ha infatti preso parte alla serie by HBO, Diavoli, tratta dall’omonimo libro di Guido Maria Brera (economista, scrittore e marito di Caterina Balivo) con protagonista l’italiano Alessandro Borghi. Da mesi si parla di un possibile sequel notizia che a onor del vero non è mai stata confermata. L’attore vestiva i panni di Dominic Morgan l’uomo reo di aver rovinato la vita di Massimo Ruggero (il protagonista e squalo della finanza). Sembra che le riprese siano pronte a iniziate in questi giorni: i più attenti hanno notato anche la barba incolta di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) L’attore ha postato uno scatto dalla città eternaè a. A dirlo è lui stesso con uno scatto su Instagram: l’attore si trova in Italia (paese che ama) e non sembra, visto anche la situazione, per vacanza, ma per lavoro. Lo scorso anno la star ha infatti preso parte alla serie by HBO,, tratta dall’omonimo libro di Guido Maria Brera (economista, scrittore e marito di Caterina Balivo) con protagonista l’italiano Alessandro Borghi. Da mesi si parla di un possibile sequel notizia che a onor del vero non è mai stata confermata. L’attore vestiva i panni di Dominic Morgan l’uomo reo di aver rovinato la vita di Massimo Ruggero (il protagonista e squalo della finanza). Sembra che lesiano pronte a iniziate in questi giorni: i più attenti hanno notato anche la barba incolta di ...

Advertising

Havlsey94 : RT @tvseriesale: PER QUALE STRACAZZO DI MOTIVO PATRICK DEMPSEY È A ROMA? ROMAA - _foliedouce : RT @believeinmusic_: ao toglietemi la zona rossa a Roma che devo andare a cercare Patrick Dempsey in centro - francy65888229 : RT @believeinmusic_: ao toglietemi la zona rossa a Roma che devo andare a cercare Patrick Dempsey in centro - aandreagiuliia : RT @believeinmusic_: ao toglietemi la zona rossa a Roma che devo andare a cercare Patrick Dempsey in centro - A_fox99 : RT @perchetendenza: 'Patrick Dempsey': Perché si trova a Roma -