Paola Cortellesi 'torna in azione': ciak per la seconda stagione di 'Petra' (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Torna in azione Petra Delicato. Sono in corso tra Roma e Genova (con il supporto della Genova-Liguria Film Commission) le riprese della seconda stagione di 'Petra', una produzione Sky, Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm, con protagonista Paola Cortellesi insieme all'immancabile Andrea Pennacchi. Le quattro nuove storie Sky Original, dirette da Maria Sole Tognazzi, sono tratte da altrettante opere di Alicia Giménez-Bartlett, tutte edite in Italia da Sellerio: i tre romanzi, 'Serpenti nel paradiso', 'Un bastimento carico di riso', 'Nido Vuoto' e il racconto 'Carnevale diabolico'.

