Norvegia, Haaland non prende bene la sostituzione contro Gibilterra: ecco perchè (Di venerdì 26 marzo 2021) Cenni di nervosismo per Erling Braut Haaland, sempre più al centro delle voci di mercato e non solo. Il giovane fenomeno del Borussia Dortmund non ha preso di buon grado la sostituzione nel secondo tempo di Gibilterra-Norvegia. Non certo un big match, ma a quanto pare Haaland non voleva lasciare il campo senza aver segnato: stando a quanto riportato dalla stampa norvegese, nel corso dell’intervallo il ct Solbakken avrebbe parlato sia con lui che con Sorloth. Nessuno dei due ha accettato il cambio, ma dopo qualche minuti della ripresa è toccato proprio ad Haaland. Il tutto mentre lo stesso giocatore classe 2000 avrebbe confermato al Borussia Dortmund la volontà di lasciare il club a fine stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. I gialloneri ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Cenni di nervosismo per Erling Braut, sempre più al centro delle voci di mercato e non solo. Il giovane fenomeno del Borussia Dortmund non ha preso di buon grado lanel secondo tempo di. Non certo un big match, ma a quanto parenon voleva lasciare il campo senza aver segnato: stando a quanto riportato dalla stampa norvegese, nel corso dell’intervallo il ct Solbakken avrebbe parlato sia con lui che con Sorloth. Nessuno dei due ha accettato il cambio, ma dopo qualche minuti della ripresa è toccato proprio ad. Il tutto mentre lo stesso giocatore classe 2000 avrebbe confermato al Borussia Dortmund la volontà di lasciare il club a fine stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. I gialloneri ...

