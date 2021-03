Non esistono prove che collegano la nave bloccata nel canale di Suez a Hillary Clinton (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 24 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta questo testo: «canale di Suez bloccato da un’enorme nave container chiamata Evergreen. Il trasporto marittimo sempreverde è molto probabilmente una copertura per il traffico di essere umani e sessuali. HRC = Hillary Rodham Clinton. Evergreen = nome del servizio segreto di Hillary. Indicativo di chiamata sempreverde H3RC». Il riferimento è all’episodio avvenuto lo scorso 23 marzo quando una nave portacontainer è rimasta incagliata nel canale di Suez (Egitto) ostacolando la tratta delle altre navi commerciali. La notizia contenuta nel messaggio è falsa. Andiamo con ordine analizzando i singoli elementi riportati nel post oggetto della nostra verifica. La ... Leggi su facta.news (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 24 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta questo testo: «dibloccato da un’enormecontainer chiamata Evergreen. Il trasporto marittimo sempreverde è molto probabilmente una copertura per il traffico di essere umani e sessuali. HRC =Rodham. Evergreen = nome del servizio segreto di. Indicativo di chiamata sempreverde H3RC». Il riferimento è all’episodio avvenuto lo scorso 23 marzo quando unaportacontainer è rimasta incagliata neldi(Egitto) ostacolando la tratta delle altre navi commerciali. La notizia contenuta nel messaggio è falsa. Andiamo con ordine analizzando i singoli elementi riportati nel post oggetto della nostra verifica. La ...

