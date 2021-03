Napoli | senti Galeone | “Serve un grande allenatore | Allegri è il top Champions? Se vincono contro la Juventus…”

(Di venerdì 26 marzo 2021) L'ex tecnico del, Giovanni.Nel corso del format radiofonico "Arena Maradona", in onda sulle frequenze di "Radio Crc", l'ex tecnico di Udinese e, Giovanniè intervenuto nel corso della trasmissione, parlando sul futuro di Massimiliano, come possibile tecnico della compagine partenopea. Di seguito le dichiarazioni dell'ottantenne ex."Ilè ancora in corsa per tutto ed è artefice del proprio destino se vince in casa della Juve. La corsa è tra Juventus, Atalanta econ inserimento della Roma ma quest’ultima la vedo più difficile. Ieri la Nazionale nel secondo tempo ha rischiato tanto di subire gol per colpa della costruzione dal basso: io non vedo tutti questi vantaggi di ripartire da dietro. ...

Raffaele La Russa

