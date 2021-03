Napoli in lutto per la morte di Susy | la giovane mamma aveva solo 39 anni

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid, lutto alla Procura di Napoli: muore Frunzio Era il procuratore aggiunto - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, lutto alla Procura di Napoli: muore Frunzio Era il procuratore aggiunto - infoitinterno : Procura di Napoli in lutto: addio al procuratore aggiunto Luigi Frunzio - infoitinterno : Covid, lutto alla Procura di Napoli: dopo aggravamento muore Frunzio - ildesk : Era aggiunto coordinatore della Dda e vicario di Melillo. Il decesso causato dal Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lutto

Terribilescuote la città di. Susy Verde , mamma guerriera e donna coraggiosa, ha perso la sua battaglia contro un brutto male. Per cinque lunghissimi anni la 38enne ha tenuto testa al mieloma ...APPROFONDIMENTI ILCovid a, Luigi Frunzio morto a 64 anni: era il capo della Dda... IL DRAMMA Ischia, prof di 31 anni morta per arresto cardiaco: un mese fa aveva... L'EPIDEMIA ...Proprio qualche tempo fa l'ultima dedica al figlioletto per il suo compleanno: "Auguri al mio amore grande. Con la testa super dura proprio come me" ...Terribile lutto scuote la città di Napoli. Susy Verde, mamma guerriera e donna coraggiosa, ha perso la sua battaglia contro un brutto ...