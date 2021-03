MotoGP | quanti soldi guadagnano i piloti? La classifica degli stipendi

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Mondiale2021 prenderà il via nel weekend del 26-28 marzo col GP del Qatar. Si preannuncia una stagione particolarmente avvincente e appassionante, con tanti potenziali colpi di scena all’orizzonte e moltissima incertezza alla vigilia. Marc Marquez salterà le prime due gare a causa dei noti problemi fisici e dunque lo spagnolo è costretto a rincorrere fin da subito se vorrà tornare a riconquistare lo scettro iridato. Lo spagnolo Joan Mir si presenta con i galloni di Campione del Mondo e tenterà un clamoroso bis in sella alla Suzuki. Grande attesa per Franco Morbidelli che, dopo il secondo posto dell’anno scorso, spera di poter battagliare concretamente per il titolo. Curiosità su Valentino Rossi, che si è rilanciato per l’ennesima volta in carriera e ha abbracciato il progetto Yamaha Petronas accanto al Morbido, lasciando la scuderia ufficiale di Iwata. La ...