Matteo Bassetti, chi è la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux: la sua storia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il noto infettivologo Matteo Bassetti è sposato con Maria Chiara Milano Vieusseux. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. L’infettivologo simbolo dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è felicemente sposato con Maria Chiara Milano Vieusseux. I due sono molto legati e formano una bellissima coppia. Conosciamo la signora Bassetti più da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021) Il noto infettivologoè sposato con. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. L’infettivologo simbolo dell’ospedale San Martino di Genova,, è felicemente sposato con. I due sono molto legati e formano una bellissima coppia. Conosciamo la signorapiù da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

StefanoGuerrera : ma Matteo Bassetti che sta sempre in TV, cioè proprio a livello di tempo e senza sarcasmo, quando lavora come infettivologo? - nove : Questa sera alle 22.45 @petergomezblog ospita Matteo Bassetti a #LaConfessione. Segui la diretta anche in streamin… - rtl1025 : ?? “Dopo #Pasqua possono succedere tre cose: l’ondata si esaurisce naturalmente nel giro di 3-4 settimane, ci sarann… - grace_pii : RT @StefanoGuerrera: ma Matteo Bassetti che sta sempre in TV, cioè proprio a livello di tempo e senza sarcasmo, quando lavora come infettiv… - Etruria72 : RT @nove: Questa sera alle 22.45 @petergomezblog ospita Matteo Bassetti a #LaConfessione. Segui la diretta anche in streaming su @discover… -