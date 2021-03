LIVE F1 | FP1 GP Bahrain 2021 in DIRETTA | Ferrari | inizia la riscossa? Si comincia alle 12 30

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP13.40 E 18.00 Il programma del GP del(26 marzo) – La presentazione del GP– Le cinque risposte del GP delBuongiorno e bentrovati alladella FP1 del GP del, primo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir l’obiettivo sarà quello di trovare la miglior messa a punto possibile per arrivare al time-attack di domani e al giorno della gara senza incertezze. Lavuol dimenticare il 2020 ere a risalire la china. A Maranello si è dato il via al nuovo corso con una nuova coppia di piloti: Charles ...

Advertising

zazoomblog : LIVE F1 FP1 GP Bahrain 2021 in DIRETTA: la Ferrari punta su Leclerc e Sainz per rinascere - #Bahrain #DIRETTA:… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE FP1

... Venerdì 26 marzo 11:50 - 12:30 -Moto3 12:45 - 13:25 -Moto2 13:40 - 14:25 -MotoGP 16:... Scopri come guardare le gare di MotoGPe on demand... anche in questo caso ovviamente bisognerà aver sottoscritto un abbonamento per poi seguiree FP2 su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. DIRETTA MOTOGP/ Qualifichestreaming: ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE PROVE LIBERE F1 ALLE 12.30 E 16.00 - DIRETTA LIVE MOTO2 - DIRETTA LIVE MOTO3 Presentazione prove libere - Presentazione weekend MotoGP - Chi sono ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 Il programma del GP del Bahrain (26 marzo) - La presentazione del GP Bahrain - Le cinque rispo ...