Lazio, processo tamponi: la richiesta della procura federale (Di venerdì 26 marzo 2021) La procura FIGC ha deciso di non adottare penalizzazioni alla Lazio, ma ha puntato sulle responsabilità di dirigenti e medici Oggi è iniziato ed è ancora in corso al Tribunale nazionale federale della FIGC il processo alla Lazio e a Claudio Lotito per vioLazione dei protocolli Covid. Le richiesta formulata della procura al termine della discussione è quella di duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Il processo è stato dal principio molto complesso. In primis infatti il tribunale ha dovuto esprimersi sull’ammissione o meno del Torino, che si era ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) LaFIGC ha deciso di non adottare penalizzazioni alla, ma ha puntato sulle responsabilità di dirigenti e medici Oggi è iniziato ed è ancora in corso al Tribunale nazionaleFIGC ilallae a Claudio Lotito per vione dei protocolli Covid. Leformulataal terminediscussione è quella di duecentomila euro di multa alla, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Ilè stato dal principio molto complesso. In primis infatti il tribunale ha dovuto esprimersi sull’ammissione o meno del Torino, che si era ...

Advertising

ZZiliani : Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso #tamponi-#Lazio a processo domani e il caso… - capuanogio : ?? Oggi il processo alla #Lazio per la vicenda tamponi. Improbabile un nuovo rinvio (anche se non si può escludere)… - ZZiliani : Il processo alla #Lazio per il caso #tamponi è cominciato. Più ancora di #Lotito, a rischio inibizione, ad essere p… - GrifoniMassimo : @juventibus Vado un po fuori tema, ma non parlate del processo farsa della lazio - oscarvalle1984 : RT @juventusfans: 200.000€ di multa alla #Lazio,13 mesi e 10 giorni di inibizione a #Lotito,e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. So… -