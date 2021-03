Laura Pausini | ecco cosa è accaduto con la sua casa discografica

(Di venerdì 26 marzo 2021) A distanza di poche ore,pubblica un post sulla polemica con la suaha scritto: Solo ieri infatti, intervistata dal giornale spagnolo La Vanguardia, aveva rilasciato una dichiarazione che aveva fatto discutere, soprattutto gli addetti ai lavori del settore musicale: “Due anni fa sono stata nominata ai Latin Grammy. Chiamai la mia, e mi dissero: ‘Per l’età che hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non vincerai. Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio‘”. Poi aveva aggiunto: “Mi rattristai molto fino a piangere. I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio di famiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ...

Advertising

radiocalabriafm : LAURA PAUSINI - SURRENDER - elebenny98 : RT @lusurpateur_: Sono passati 3 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e io non l’ho mica ancora superata, nel senso che ancora mi commuovo q… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Laura Pausini: «Mai pensato di lasciare la Warner,... - RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - La soluzione - illibraio : 'Le tue parole mi colpivano perché erano quelle che avrei dovuto dire io ai miei alunni, reali e virtuali. Dovevo f… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

ha confidato di non essere in buoni rapporti con la sua casa discografia italiana, svelando il motivo e raccontando pure di avere rimandato indietro un mazzo di fiori che le avevano ...La cantante romagnola ai ferri corti con la casa discografica:Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Pace fatta tra Laura Pausini e Warner Music Italia. Anche se, a dirla tutta, non si trattava di una lite, quanto del racconto da parte della cantante (ricordiamo, candidata all’Oscar) di ...