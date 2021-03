La chiesa del Manzoni resta chiusa: ''Non ci sono soldi per restaurarla'' (Di venerdì 26 marzo 2021) Merate (Lecco), 26 marzo 2021 " La chiesa di Manzoni a Merate ha riaperto i battenti, ma solo per qualche giorno. E' stata aperta giusto il tempo di alcuni lavori di pulizia e manutenzione. Terminati ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Merate (Lecco), 26 marzo 2021 " Ladia Merate ha riaperto i battenti, ma solo per qualche giorno. E' stata aperta giusto il tempo di alcuni lavori di pulizia e manutenzione. Terminati ...

Advertising

SkyTG24 : Venezia compie oggi 1.600 anni, è stata fondata il 25 marzo del 421, data che coinciderebbe con la realizzazione de… - robertosaviano : Il 19 marzo 1994 fu ucciso Don Peppe Diana. Era #SanGiuseppe, il giorno del suo onomastico. Gli spararono in faccia… - AGisotti : Auguri @ASmerilli e grazie per il tuo esempio di dedizione e spirito di servizio alla Chiesa e alla società.… - marmelyr : RT @ValerioLivia: @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @marialves53 @ANNAMARIABIAS… - heistefy : RT @lusurpateur_: Adesso darei qualsiasi cosa per un pranzo a Roma in un ristorante con i tavolini all’aperto tra i vicoli del centro: carc… -