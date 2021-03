Isola dei Famosi 2021: Drusilla Gucci rivela di vivere con strane presenze in casa (Di venerdì 26 marzo 2021) Ieri, prima della puntata dell’Isola dei Famosi 2021, una delle naufraghe, Drusilla Gucci, ha raccontato una storia da brivido. La naufraga, infatti, avrebbe affermato di vivere in casa con alcuni fantasmi. presenze che, come avrebbe raccontato la stessa Drusilla Gucci, tentano di mettersi in contatto con lei e con le quali lei parlerebbe. Come leggiamo su Novella 2000, la casa di famiglia di Drusilla Gucci avrebbe più di mille anni di storia e sorgerebbe in prossimità di un cimitero di suore. Ai suoi compagni d’avventura, la ragazza avrebbe rivelato di essere stata svegliata, una notte, da qualcuno che urlava il suo nome e che, infine, si ... Leggi su trendit (Di venerdì 26 marzo 2021) Ieri, prima della puntata dell’dei, una delle naufraghe,, ha raccontato una storia da brivido. La naufraga, infatti, avrebbe affermato diincon alcuni fantasmi.che, come avrebbe raccontato la stessa, tentano di mettersi in contatto con lei e con le quali lei parlerebbe. Come leggiamo su Novella 2000, ladi famiglia diavrebbe più di mille anni di storia e sorgerebbe in prossimità di un cimitero di suore. Ai suoi compagni d’avventura, la ragazza avrebbeto di essere stata svegliata, una notte, da qualcuno che urlava il suo nome e che, infine, si ...

Advertising

MediasetPlay : Chi sarà con noi a #isolaparty domani in streaming su Mediaset Play? Basta chiedere... Avremo in diretta Amedeo Pre… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - MaritzaRo180915 : RT @MediasetPlay: Chi sarà con noi a #isolaparty domani in streaming su Mediaset Play? Basta chiedere... Avremo in diretta Amedeo Preziosi,… - 2Rognoso : @itschiarayo vallo a raccontare ai sardi, che in due settimane hanno visto la loro isola invasa da selvaggi con le… -