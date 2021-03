Il ricordo di Fabrizio Frizzi: uomo di fede, devoto alla Vergine di Lourdes (Di venerdì 26 marzo 2021) Uno dei conduttori tv più amati di tutti i tempi che ci ha lasciati troppo presto. Tre anni fa moriva Fabrizio Frizzi. La sua morte ha toccato il cuore di tutti e la sua scomparsa portò a una commozione collettiva, sia in tv che fuori. Lui, cattolico e volto storico dell’Unitalsi, ha più volte accompagnato L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 26 marzo 2021) Uno dei conduttori tv più amati di tutti i tempi che ci ha lasciati troppo presto. Tre anni fa moriva. La sua morte ha toccato il cuore di tutti e la sua scomparsa portò a una commozione collettiva, sia in tv che fuori. Lui, cattolico e volto storico dell’Unitalsi, ha più volte accompagnato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

caterinabalivo : Straordinario questo ricordo di #FabrizioFrizzi Ciao Fabri, qui non ti abbiamo mai dimenticato e sarà impossibile… - antoclerici : Bellissimo commuovente autentico il ricordo di Fabrizio Frizzi su @RaiPlay in #ossidiseppia grazie @CarContiRai… - CLAUDIAMAN66 : RT @Cinguetterai: Tre anni senza Fabrizio Frizzi, tre anni senza l’amico di tutti gli italiani. ?? Se volete capire cosa sia l’amicizia v… - elenaesara : RT @fenjivrainbow: ricordo quel giorno come se fosse ieri e invece sono passati già tre anni, ciao Fabrizio ???? - GaetaniLeonardo : RT @Cinguetterai: Tre anni senza Fabrizio Frizzi, tre anni senza l’amico di tutti gli italiani. ?? Se volete capire cosa sia l’amicizia v… -