I 9 paradossi del «Farm to Fork» (Di venerdì 26 marzo 2021) Il settore zootecnico europeo pronto a mettere a disposizione il suo know-how per un sistema produttivo realmente sostenibile; perché ad oggi le difficoltà contro cui le aziende zootecniche si trovano a combattere sono enormi Si chiama "Farm to Fork", dalla fattoria alla forchetta, ed è il piano strategico con cui l'Europa, nell'ambito del Green Deal, vuole cambiare in modo sostanziale gli indirizzi della sua politica agricola e alimentare. L'obiettivo del piano, che sarà votato a giugno dalle commissioni Agricoltura e Ambiente del Parlamento Europeo in sessione congiunta, è creare un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Nel piano però, secondo gli operatori del settore zootecnico europeo, sono presenti alcuni paradossi, che evidenziano come sarà difficile mantenere in equilibrio la sostenibilità ambientale con la ...

