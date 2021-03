GP Qatar Moto2 | Sam Lowes dominatore della FP2

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 marzo 2021) Cala l’oscurità sul Gp del, in quella che è la FP2 per la classe mediana. Con il favore delle tenebre, Samribadisce la sua superiorità con 1’58?959. L’inglese di casa Marc VDS conquista la vettaclassifica fin dal primo minuto, per poi non mollarla più. Marco Bezzecchi si conferma suo primo avversario, avvicinandodi circa un decimo. Sono invece tre i decimi di distacco di Joe Roberts, che catapulta la sua Kalex American Racing al terzo posto. L’americano precede Xavi Vierge e Remy Gardner. Bo Bensneyder conferma il suo buon momento in sesta piazza, precedendo il nostro Nicolò Bulega ed il best rookie Raul Fernandez. Jake Dixon e Jorge Navarro completano la top ten. GP: inè già Bezzecchi vs ...