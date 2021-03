GP Bahrain, Leclerc: "Ferrari competitiva, non ce lo aspettavamo" (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal 5° al 12° tempo però con un piglio decisamente positivo. Charles Leclerc conclude il suo venerdì di prove libere del GP del Bahrain , le prime di questo Mondiale 2021 , con la consapevolezza che ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal 5° al 12° tempo però con un piglio decisamente positivo. Charlesconclude il suo venerdì di prove libere del GP del, le prime di questo Mondiale 2021 , con la consapevolezza che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : F1, Bahrain: Verstappen avanti nelle prime libere, Leclerc quinto. Ottava la Rossa di Sainz, Hamilton quarto. Schu… - SkySportF1 : Formula 1, Leclerc dopo le libere in Bahrain: 'Non pensavo Ferrari così competitiva' #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - Tino44588447 : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, primi sorrisi. #Sainz: “Ok sul passo”. #Leclerc: “C’è da fare, ma il team è carico” - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il raffronto con la #Ferrari SF1000 protagonista in Bahrain nel 2020 conferma i progressi della SF21, in attesa d… - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1 | Il raffronto con la #Ferrari SF1000 protagonista in Bahrain nel 2020 conferma i progressi della SF21, in attesa d… -