Governare il futuro. I cinesi sorvegliano gli uiguri via Facebook

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) Quella degli, una minoranza islamica che vive prevalentemente in Cina in quello che il New Yorker, in una sua inchiesta, ha appena definito lo “Stato carcerario dello Xinjiang” è, probabilmente, una delle storie più attuali e drammatiche di repressione e sorveglianza di Stato nei confronti, appunto, di una minoranza etnica tanto da essere ora al centro di uno scontro d’altri tempi tra le diplomazie occidentali e quelle cinese e russa. Il contesto lo racconta bene un bel pezzo di Marco Lupis sulle pagine dell’Huffington. Oraha rivelato di non aver dubbi che la sorveglianza deglicorre anche sulle sue pagine. Le dinamiche sono diverse ma l’obiettivo è comune: identificare glie spiarli ovunque essi vivano in Turchia come in Kazakhstan, negli Stati Uniti come in ...