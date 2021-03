Gand-Wevelgem 2021 | Davide Ballerini e un ruolo da definire Punta o ultimo uomo di Bennett?

(Di venerdì 26 marzo 2021)è stato uno dei migliori corridori italiani in quest’avvio di. La sua stagione, però, entra nel vivo veramente adesso, con l’inizio del campagna del Nord. L’azzurro della Deceuninck-Quick Step, che ha già vinto l’Omloop Het Nieuwsblad, nella giornata odierna sarà uno dei leader del suo team alla E3 di Harelbeke. Domenica, invece, prenderà parte alla, il primo dei tre apmenti principali per gli uomini da pavé. Alla, tuttavia,non partirà coi gradi di capitano, ma potrebbe diventarlo strada facendo. La Deceuninck-Quick Step, infatti,principalmente sull’irlandese Sam, il quale, al momento, è il miglior velocista al mondo e in ...

Non è in dubbio, invece, lo svolgimento del calendario belga, in quanto il Giro delle Fiandre e tutte le altre corse che lo precedono (su tutte la, prevista per domenica 28 marzo) ...In uno scenario simile, si avvierebbero al rinvio anche l'E3 Prijs di Harelbeke in programma venerdì e lain programma domenica. Più ottimisti gli organizzatori del Giro delle Fiandre,...Davide Ballerini è stato uno dei migliori corridori italiani in quest'avvio di 2021. La sua stagione, però, entra nel vivo veramente adesso, con l'inizio del campagna del Nord. L'azzurro della Deceuni ...La stagione del ciclismo entra nel magico vortice delle classiche del Nord, a cominciare dalla Gand-Wevelgem 2021 di domenica 28 marzo. La corsa, lunga 254 chilometri, vivrà il suo momento clou sui va ...