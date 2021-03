Elisa Isoardi nominata dal “Sun”: “È incantevole in bikini”. Ma ecco perché (Di venerdì 26 marzo 2021) Come mai il britannico “Sun”, tabloid di gossip per eccellenza, si interessa all’Isola dei Famosi versione italiana? Facile. C’è Paul Gascoigne. E, udite udite, viene notata anche Elisa Isoardi, definita “incantevole” in bikini. Il pezzo in questione parla del Gazza, di come stia conquistando i compagni a suon di aneddoti e nonostante il suo italiano non proprio completo e di quanto li abbia “impressionati” (negativamente, va da sé) raccontando di amare la pizza con l’ananas. Cosa c’entra la ex fidanzata di Matteo Salvini? È compagna di avventura dell’ex calciatore ed è incantevole in bikini. Chissà se Elisa, conduttrice televisiva apprezzata, non avrebbe preferito due righe in più sulla sua esperienza nella tv italiana… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Come mai il britannico “Sun”, tabloid di gossip per eccellenza, si interessa all’Isola dei Famosi versione italiana? Facile. C’è Paul Gascoigne. E, udite udite, viene notata anche, definita “” in. Il pezzo in questione parla del Gazza, di come stia conquistando i compagni a suon di aneddoti e nonostante il suo italiano non proprio completo e di quanto li abbia “impressionati” (negativamente, va da sé) raccontando di amare la pizza con l’ananas. Cosa c’entra la ex fidanzata di Matteo Salvini? È compagna di avventura dell’ex calciatore ed èin. Chissà se, conduttrice televisiva apprezzata, non avrebbe preferito due righe in più sulla sua esperienza nella tv italiana… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

FQMagazineit : Elisa Isoardi nominata dal “Sun”: “È incantevole in bikini”. Ma ecco perché - tempoweb : 'Voglio chiedere scusa' Elisa #Isoardi in lacrime all'#isola La confessione impensabile a #IlaryBlasi… - zazoomblog : Isola dei Famosi da Elisa Isoardi a Paul Gascoigne: quanto guadagnano i naufraghi - #Isola #Famosi #Elisa #Isoardi - peppesava : RT @Ragusanews: Elisa Isoardi a L'Isola dei Famosi, per il Sun é incantevole - Ragusanews : Elisa Isoardi a L'Isola dei Famosi, per il Sun é incantevole -