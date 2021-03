È il re monrealese dei droni | Andrea Schimmenti premiato da Matrimonio com VIDEO

(Di venerdì 26 marzo 2021) Monreale conserva tante professionalità eccellenti. Tra queste c’è quella dimaker professionista, specializzato tra l’altro nel pilotaggio die nelle riprese aeree. Ilsi è aggiudicato un prestigioso riconoscimento da parte del portale.com. Specializzato in riprese aeree, impegnato da anni nel campo delle riprese e del montaggio di, ha ottenuto il massimo del punteggio nell’importante classifica dei professionisti del settore wedding che si occupano, in particolare, del pilotaggio deie delle riprese aeree durante la celebrazione delle nozze. Sono gli stessi clienti, con le loro recensioni, che hanno consentito a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : monrealese dei

Monreale News

Con atto deliberato sabato, la giunta, dopo i tanti pensionamenti tra i dipendenti e al ... per ottimizzare i risultati e per offrire servizi efficienti e rispondenti alle aspettative...Corleone, terra di un impegno che richiama la bellezza di una diocesiguidata nel vivere ... tu alza le mani alla lucegiorno per cantare la bella Corleone che ama Dio e si allontana da ...Nel 1700 Monreale era una città-convento, nel suo programma di opere pubbliche Testa unisce decoro e pubblica utilità ...Arcidiacono: "Convocheremo tutte le associazioni per programmare la stagione estiva e partire con la pianificazione per la prevenzione incendi" ...