Due rapine in dieci minuti, preso rapinatore “sprint” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Martedì mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni – Barra hanno dato esecuzione ad una ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per Salvatore Carrotta, 49enne napoletano, gravemente indiziato di rapina aggravata. Lo scorso mese di ottobre l’uomo era stato sottoposto a fermo di P.G., successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, per le rapine ai danni di un negozio e di una farmacia avvenute nel quartiere San Giovanni. Da questi due episodi sono proseguite le attività d’indagine dei poliziotti che, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite presso gli esercizi commerciali e da attività tecniche, hanno raccolto elementi a carico dell’indagato per altre tre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Martedì mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni – Barra hanno dato esecuzione ad una ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per Salvatore Carrotta, 49enne napoletano, gravemente indiziato di rapina aggravata. Lo scorso mese di ottobre l’uomo era stato sottoposto a fermo di P.G., successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, per leai danni di un negozio e di una farmacia avvenute nel quartiere San Giovanni. Da questi due episodi sono proseguite le attività d’indagine dei poliziotti che, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite presso gli esercizi commerciali e da attività tecniche, hanno raccolto elementi a carico dell’indagato per altre tre ...

