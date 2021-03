Draghi: "Usciremo dalla crisi con la produzione dei vaccini" (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Non bisogna porre l'enfasi solo sui blocchi Ue delle esportazioni dei vaccini: dalla crisi pandemica "noi ne Usciremo producendo i vaccini". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio europeo. E ha rassicurato gli italiani: "Avranno tutte le dosi". Il presidente del Consiglio ha precisato che l'Unione europea non prevede blocchi di sorta nei riguardi del Regno Unito e al contempo "non ci sarà un cambio di modello di distribuzione dei vaccini. Noi e la Germania abbiamo deciso di no", ha aggiunto il premier. "Dobbiamo decidere se aspettare gli avvocati per trovare una soluzione, mentre un'enorme quantità di vaccini prodotti in Belgio e Olanda e destinati in Gran Bretagna resterebbe inutilizzata. La ... Leggi su agi (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Non bisogna porre l'enfasi solo sui blocchi Ue delle esportazioni deipandemica "noi neproducendo i". Così il premier Marioin conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio europeo. E ha rassicurato gli italiani: "Avranno tutte le dosi". Il presidente del Consiglio ha precisato che l'Unione europea non prevede blocchi di sorta nei riguardi del Regno Unito e al contempo "non ci sarà un cambio di modello di distribuzione dei. Noi e la Germania abbiamo deciso di no", ha aggiunto il premier. "Dobbiamo decidere se aspettare gli avvocati per trovare una soluzione, mentre un'enorme quantità diprodotti in Belgio e Olanda e destinati in Gran Bretagna resterebbe inutilizzata. La ...

