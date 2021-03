Divorzio in vista per Guendalina, ma i fan notano la fede al dito: la spiegazione di Umberto (Di venerdì 26 marzo 2021) Il matrimonio tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è giunto ormai al capolinea. Nonostante i due stiano ancora insieme per i figli, come già aveva ripetuto più volte la coppia, pare che i due siano in procinto di firmare le carte del Divorzio. Divorzio in vista per Guendalina, ma i fan notano la fede al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il matrimonio traTavassi eD’Aponte è giunto ormai al capolinea. Nonostante i due stiano ancora insieme per i figli, come già aveva ripetuto più volte la coppia, pare che i due siano in procinto di firmare le carte delinper, ma i fanlaal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

