Diritti tv Serie A | Dazn esulta | “Un accordo storico | il prezzo sarà accessibile”

(Di venerdì 26 marzo 2021)si aggiudica itelevisivi sullaA per il triennio 2021-24, diventando così il principale broadcaster della competizione per le prossime tre stagioni. Una svolta storica, come dichiarato da Veronica Diquattro, amministratore delegato di, ai microfoni dell’ANSA: “Un, con cuioffre la copertura di 10 partite per giornata e una vittoria per i tifosi di calcio in Italia che ora potranno godere dei match diA su un’unica piattaforma”. Incalzata sui costi del nuovo pacchetto, l’ad promette “una maggiore accessibilità nei prezzi”. SportFace.

Veronica Diquattro, amministratore delegato di DAZN, ha commentato la notizia dell'assegnazione deitvA alla piattaforma ...DAZN si è aggiudicata la parte più sostanziosa dell'asta deiper laA dei prossimi tre anni: sette partite in esclusiva, tre in co - esclusiva con Sky oppure Mediaset che pure ha ...Quest’oggi Dazn si è ufficialmente guadagnata i diritti tv del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. Non si tratta solo del passaggio da un broadcaster ad un altro ma ad un cambio totale ...(Adnkronos) – I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati a Dazn. Lo ha deciso la Lega di serie A, riunita in Assemblea, a quanto apprende l’Adnkronos. A favore ...