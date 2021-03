Dichiara il falso nell’autocertificazione, il Gup lo assolve: “Non c’è obbligo di dire verità” (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar – Un ragazzo milanese di 24 anni è stato assolto dopo esser finito a processo per aver Dichiarato il falso in un’autocertificazione. Il gup ha accolto la richiesta della procura di Milano di assoluzione «perché il fatto non sussiste» in quanto «l’obbligo di dire la verità non è previsto da alcuna norma di legge». Una sentenza che fa il paio con quella emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, dove un giudice ha assolto una coppia uscita durante il lockdown con un’autocertificazione falsa perché il Dpcm «è illegittimo». La vicenda riguardava due cittadini che in pieno lockdown del marzo scorso erano usciti di casa presentando al controllo una Dichiarazione, poi risultata fasulla. Autocertificazione falsa? Per il gup si può Anche la sentenza di ieri riguarda un controllo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar – Un ragazzo milanese di 24 anni è stato assolto dopo esser finito a processo per averto ilin un’autocertificazione. Il gup ha accolto la richiesta della procura di Milano di assoluzione «perché il fatto non sussiste» in quanto «l’dilanon è previsto da alcuna norma di legge». Una sentenza che fa il paio con quella emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, dove un giudice ha assolto una coppia uscita durante il lockdown con un’autocertificazione falsa perché il Dpcm «è illegittimo». La vicenda riguardava due cittadini che in pieno lockdown del marzo scorso erano usciti di casa presentando al controllo unazione, poi risultata fasulla. Autocertificazione falsa? Per il gup si può Anche la sentenza di ieri riguarda un controllo ...

