'Demme? Professionista. Su di lui dichiarazioni insopportabili'

NAPOLI - "? Lo seguo dai tempi del Paderborn , è unserio. Ha fatto sempre il suo dovere, suda la maglia in primis". Liberato Misto, amico di Diego, è intervenuto oggi ai microfoni di ...Per seguire l'esempio del Lille, però, occorre avvalersi dell'apporto di unmolto ... Ha acquistato, Petagna, Rrahmani (cui comunque va dato il tempo per esprimersi), Lobotka. Poi c'...L'amico Liberato Misto: "L'hanno fatto anche con Higuain. A volte fare un po' di silenzio fa star calmi i giocatori" ...'Chi parla così non conosce nemmeno il significato delle parole che utilizza', ha commentato l'amico di Diego Demme, Liberato Misto, a Radio Marte.