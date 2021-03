De Luca in diretta, l’appello ai campani per Pasqua (Di venerdì 26 marzo 2021) “Cerchiamo di essere responsabili a Pasqua, altrimenti tra due mesi si richiude tutto, stringiamo i denti perché qualche sacrificio in più ci serve per poter aprire ma aprire per sempre, non aprire e chiudere che è il meccanismo delle mezze misure del governo precedente che ha esaurito gli italiani”. Queste le parole del presidente della Regione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) “Cerchiamo di essere responsabili a, altrimenti tra due mesi si richiude tutto, stringiamo i denti perché qualche sacrificio in più ci serve per poter aprire ma aprire per sempre, non aprire e chiudere che è il meccanismo delle mezze misure del governo precedente che ha esaurito gli italiani”. Queste le parole del presidente della Regione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

