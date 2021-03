Covid | chef La Mantia | “Sostegno a ristoratori che apriranno il 6 aprile | io ho dovuto chiudere”

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Pienoe condivisione della scelta deiche protestano ead oltranza. Io ho chiuso il ristorante, ma se fossi stato aperto, non posso nemmeno pensare cosa avrebbe significato pagare i debiti, gli affitti, avere l’angoscia di non sapere come andare avanti. Quindi sono accanto a tutti loro. Lo dico ad alta voce”. A dirlo all’Adnkronos è il notissimo cuoco e oste siciliano Filippo La, che commenta la protesta di 1200 ristoranti che, dal 6su iniziativa del Mio Italia, il Movimento Imprese Ospitalità, terranno aperto a pranzo e a cena per protestare contro il prolungamento delle misure restrittive. “Condivido la loro scelta, perché mi metto nei panni dei miei colleghi amici, imprenditori, bar, osterie, e mi rendo conto che questa cosa è stata gestita malissimo ...

