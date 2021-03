Cina: l'obiettivo non è superare gli Stati Uniti ma superare noi stessi (Di venerdì 26 marzo 2021) ??superare non gli USA, ma noi stessi e diventare una Cina migliore". Questa la risposta del governo cinese alle dichiarazioni di Joe Biden nella conferenza stampa di ieri tra le quali quella del presidente americano secondo cui "la Cina non puo' superare gli Stati Uniti mentre ci sono io". Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) ??non gli USA, ma noie diventare unamigliore". Questa la risposta del governo cinese alle dichiarazioni di Joe Biden nella conferenza stampa di ieri tra le quali quella del presidente americano secondo cui "lanon puo'glimentre ci sono io".

Advertising

LuisaRagni : RT @TgLa7: Cina a Biden: obiettivo non è superare Usa ma noi stessi - Ida_Golato : RT @OttobreInfo: Cina a Biden, obiettivo non è superare Usa ma noi stessi - Asia - ANSA - ffortuzzi : RT @OttobreInfo: Cina a Biden, obiettivo non è superare Usa ma noi stessi - Asia - ANSA - Maxbrak : RT @OttobreInfo: Cina a Biden, obiettivo non è superare Usa ma noi stessi - Asia - ANSA - Nonzi83 : RT @OttobreInfo: Cina a Biden, obiettivo non è superare Usa ma noi stessi - Asia - ANSA -