Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi Amici 20? Età | Genitori e Instagram

Tancredi, all'anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi è un cantante e cantautore rap originario di Milano di 19 anni, entra nella scuola di Amici 20 vincendo la sfida con Evandro. Tancredi ha già pubblicato diversi singoli tra cui Alba e Bella. Il suo singolo Las Vegas è in vetta alle classifiche delle radio. Tancredi è uno dei cantanti che accedono al serale di Amici in onda dal 20 marzo 2021. Chi è Tancredi? Nome: Tancredi Cantù Rajnoldi Nome d'Arte: Tancredi Data di nascita: 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: non disponibile Professione: Aspirante Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Milano Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Non ha ...

abitstressedd : RT @brobrilluccico: tutti che parlano dello sfondo di Tancredi, ma nessuno parla di chi ha portato al red carpet ?? - morethanthizayn : chi saranno i prossimi emily che verranno eliminati al posto delle due veline? tancredi e raffaele per me. #amicispoiler #Amici20 - supporteramici : @marperlo1 @_njcole__ @fraguardaamici è una questione soggettiva, Tancredi a me la scorsa volta non è piaciuto affa… - marperlo1 : @_njcole__ @fraguardaamici ma è una gara e dovrebbero, essendo giudici, essere un minimo obiettivi. Non posso parl… - RossellaMaienza : @amici20___ Prossimo Leonardo o Tancredi tanto Rosa e Martina chi le ammazza?? metaforicamente parlando ! -