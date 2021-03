Bocciato il permesso sosta al fisioterapista Le Civiche vanno all' attacco | ' Aiuto negato a Simoncini'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bocciato permesso

corriereadriatico.it

OSIMO - Aveva chiesto unsosta temporaneo per l'assistenza domiciliare, ma gli è stato negato dal comandante della polizia locale di Osimo. Scoppia il caso sull'ex sindaco e attuale consigliere comunale delle Liste ...Gli immobili realizzati con unprecedente all'entrata in vigore del Piano Casa, che presentino irregolarità entro il 5% dalle previsioni progettuali, possono essere considerati in regola e ...OSIMO - Aveva chiesto un permesso sosta temporaneo per l’assistenza domiciliare, ma gli è stato negato dal comandante della polizia locale di Osimo. Scoppia il caso sull’ex ...25/03/2021 –Il Piano Casa della Sardegna è sotto la lente della Corte Costituzionale: il Governo ha impugnato la Legge Regionale 1/2021, la norma che ha prorogato al 31 dicembre 2023 il nuovo Piano Ca ...