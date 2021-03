Bloodborne su PS5 in 4K e 60FPS lascia a bocca aperta nel video di Digital Foundry (Di venerdì 26 marzo 2021) Bloodborne è una delle esclusive più celebri per PlayStation 4. Tuttavia, i fan non hanno ancora ricevuto un sequel del gioco e non è stato eseguito nemmeno un upgrade per PlayStation 4 Pro. Attualmente, giocando a Bloodborne su PlayStation 5, avrete un'esperienza in 1080p a 30 fotogrammi al secondo non proprio solidissimi che sono a malapena migliorati rispetto a quanto visto su PS4. Ora, però, Digital Foundry ci può mostrare come gira il gioco a 60 fps tramite la retrocompatibilità, insieme a un passaggio aggiuntivo di upscaling AI che porta l'azione fino alla risoluzione 4K. Qualche settimana fa, DF ha ricevuto ricevuto filmati di una versione di Bloodborne fatta girare su PS5 tramite retrocompatibilità e con la patch di Lance McDonald che abilità i 60FPS. In realtà la redazione ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021)è una delle esclusive più celebri per PlayStation 4. Tuttavia, i fan non hanno ancora ricevuto un sequel del gioco e non è stato eseguito nemmeno un upgrade per PlayStation 4 Pro. Attualmente, giocando asu PlayStation 5, avrete un'esperienza in 1080p a 30 fotogrammi al secondo non proprio solidissimi che sono a malapena migliorati rispetto a quanto visto su PS4. Ora, però,ci può mostrare come gira il gioco a 60 fps tramite la retrocompatibilità, insieme a un passaggio aggiuntivo di upscaling AI che porta l'azione fino alla risoluzione 4K. Qualche settimana fa, DF ha ricevuto ricevuto filmati di una versione difatta girare su PS5 tramite retrocompatibilità e con la patch di Lance McDonald che abilità i. In realtà la redazione ...

