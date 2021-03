Bimbo ucciso a Novara, ergastolo ai genitori. Il pm disse: “Violenza inaudita indegna di un essere umano” (Di venerdì 26 marzo 2021) Un corpicino martoriato per maltrattamenti continui. Poco meno di due anni fa Leonardo, 23 mesi, era morto in ospedale. Oggi per i genitori, che furono fermati per il suo omicidio subito dopo il decesso, è arrivata la sentenza: ergastolo. Gaia Russo e il compagno dell’epoca della donna, Nicolas Musi sono stati condannati al fine pena mai. La Corte d’assise ha accolto la richiesta del pm Silvia Baglivo. La donna, 23 anni, e l’uomo, 24, erano accusati di omicidio volontario e maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Leonardo, da tempo costretto a subire maltrattamenti, nel maggio 2019 era stato picchiato a morte da Musi, con la madre che aveva sempre lasciato fare. Una “Violenza inaudita, non degna di un essere umano”, aveva sostenuto all’epoca delle indagini il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Un corpicino martoriato per maltrattamenti continui. Poco meno di due anni fa Leonardo, 23 mesi, era morto in ospedale. Oggi per i, che furono fermati per il suo omicidio subito dopo il decesso, è arrivata la sentenza:. Gaia Russo e il compagno dell’epoca della donna, Nicolas Musi sono stati condannati al fine pena mai. La Corte d’assise ha accolto la richiesta del pm Silvia Baglivo. La donna, 23 anni, e l’uomo, 24, erano accusati di omicidio volontario e maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Leonardo, da tempo costretto a subire maltrattamenti, nel maggio 2019 era stato picchiato a morte da Musi, con la madre che aveva sempre lasciato fare. Una “, non degna di un”, aveva sostenuto all’epoca delle indagini il ...

