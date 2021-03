Bianca Berlinguer nella bufera, manda in onda un servizio e viene denunciata (Di venerdì 26 marzo 2021) Bianca Berlinguer è stata denunciata all’Ordine dei Giornalisti dal Codacons, ma per quale motivo? Sembra che la nota conduttrice di CartaBianca sia finita nei guai in questi giorni, tanto da essere denunciata all’Ordine dei giornalisti dal Codacons. Il motivo? La Berlinguer avrebbe permesso ad Andrea Scanzi “una difesa privata e senza contraddittorio”, per lo più sui canali televisivi del servizio pubblico. Ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza al riguardo. Bianca Berlinguer denunciata all’Ordine dei giornalisti dal Codacons Come abbiamo avuto modo di anticipare, proprio nei giorni scorsi la conduttrice di CartaBianca sarebbe finita al centro di una bufera per aver dato modo ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 26 marzo 2021)è stataall’Ordine dei Giornalisti dal Codacons, ma per quale motivo? Sembra che la nota conduttrice di Cartasia finita nei guai in questi giorni, tanto da essereall’Ordine dei giornalisti dal Codacons. Il motivo? Laavrebbe permesso ad Andrea Scanzi “una difesa privata e senza contraddittorio”, per lo più sui canali televisivi delpubblico. Ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza al riguardo.all’Ordine dei giornalisti dal Codacons Come abbiamo avuto modo di anticipare, proprio nei giorni scorsi la conduttrice di Cartasarebbe finita al centro di unaper aver dato modo ...

Advertising

CroccanteD : Non avere un lavoro e dover vedere arricchirsi: Bianca Berlinguer Laura Boldrini Luigi Di Maio e i mille raccomanda… - CroccanteD : Non avere un lavoro e dover vedere arricchirsi: Bianca Berlinguer Laura Boldrini Luigi Di Maio e i mille raccandati… - CanigliaEva : RT @GiampaoloScopa: La conduttrice di Cartabianca è stata denunciata all'Ordine dei Giornalisti dal Codacons per aver consentito ad Andrea… - ALFO100897 : RT @MariaLu91149151: - lore944 : RT @GiampaoloScopa: La conduttrice di Cartabianca è stata denunciata all'Ordine dei Giornalisti dal Codacons per aver consentito ad Andrea… -