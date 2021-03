Banda Magliana: confiscati 13 mln a ex boss Nicitra e ai suoi sodali (Di venerdì 26 marzo 2021) I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad un decreto, emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma, che dispone la confisca... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 marzo 2021) I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad un decreto, emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma, che dispone la confisca...

Advertising

fattoquotidiano : Roma, confiscati 13 milioni di euro all’ex boss della Banda della Magliana Salvatore Nicitra e a due suoi complici - TgLa7 : Confiscati 13 mln beni a ex boss banda #Magliana, Salvatore Nicitra, e complici ++ #Nicitra avrebbe monopolizzato d… - LaStampa : Roma, confiscati beni per 13 milioni all’ex boss della Banda della Magliana - marcellalaluna : RT @SkyTG24: Confiscati beni per 13 milioni a ex boss banda Magliana e complici - marzo7paolo : RT @SkyTG24: Confiscati beni per 13 milioni a ex boss banda Magliana e complici -