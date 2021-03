Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a Temptation Island? (Di venerdì 26 marzo 2021) La storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò nata al GF Vip, pare che stia procedendo al meglio, sebbene Dayane Mello non pare esserne così sicura. Ma, a parte questo, pare che i fan della coppia li vorrebbero a Temptation Island. In un’intervista rilasciata nel programma Turchesando su Radiogossipnews, il figlio di Walter Zenga ha rivelato che difficilmente parteciperà nuovamente al reality di Maria De Filippi. Ecco cos’ha detto precisamente. Le dichiarazioni di Andrea Zenga “Se ci siamo detti ‘ti amo’? – esordisce Andrea Zenga per poi proseguire in questo modo – Preferirei tenere queste cose per noi. Si può dire che tra noi c’è un sentimento che cresce. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) La storia tranata al GF Vip, pare che stia procedendo al meglio, sebbene Dayane Mello non pare esserne così sicura. Ma, a parte questo, pare che i fan della coppia li vorrebbero a. In un’intervista rilasciata nel programma Turchesando su Radiogossipnews, il figlio di Walterha rivelato che difficilmente parteciperà nuovamente al reality di Maria De Filippi. Ecco cos’ha detto precisamente. Le dichiarazioni di“Se ci siamo detti ‘ti amo’? – esordisceper poi proseguire in questo modo – Preferirei tenere queste cose per noi. Si può dire che tra noi c’è un sentimento che cresce. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, ...

