Alitalia | via libera Ue ad aiuti per 24 | 7 milioni causa covid

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ritiene che l'importo di 24,7 milioni stanziato dall'Italia a favore di Alitalia sia conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Tale misura mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti su determinate rotte a causa della pandemia di coronavirus tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2020.La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all'epidemia sono giustificati. La perdita di redditività sulle rotte ammissibili dovuta alle misure di contenimento durante il periodo in questione può quindi essere ...

