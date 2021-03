Alberto di Monaco contro Meghan Markle e il principe Harry | «Non dovevate farlo»

(Di venerdì 26 marzo 2021) La famosa e incredibile intervista chee ilhanno concesso a Oprah Winfrey è ancora al centro delle notizie. Ma non sulla sponda londinese. Né su quella californiana. A riportare alla ribalta l’evento ci ha pensato ildi. Che in un’intervista alla Bbc ha espresso il suo giudizio – molto negativo – sulla scelta dei Duchi di Sussex di confessarsi in tv. A sorpresa, ildi Moanco ha detto quello che pensa dell’intervista rilasciata dae dal. Il suo giudizio è tutto meno che lusinghiero… Foto Ansa La sopresa:diAmmettiamolo: ...

Il principediha criticato l'esplosiva intervista che Meghan Markle e il principe Harry hanno dato a Oprah Winfrey definendola "inappropriata". Secondo il principe, invece di condividere "...Con la grinta che lo ha sempre contraddistinto, ha tallonato lo spagnoloFernandez, due volte Campione del Mondo a(GER) nel 2010 ed a Changwon (KOR) nel 2017 e capofila fin dalle ...«È molto difficile essere al posto di qualcun altro – ha spiegato il principe Alberto in video collegamento dal suo ufficio, quando la giornalista Yalda Hakim gli ha chiesto un commento alla famosa in ...William pare uscito rafforzato dagli attacchi dei duchi di Sussex per aver dimostrato di non essere in trappola, come sostenuto da Harry. Dopo l’intervista di Harry e Meghan, il trono per Carlo potreb ...