Al Bano Carrisi dice no al vaccino AstraZeneca | ‘Ho amici che hanno avuto febbre fino a 41’

(Di venerdì 26 marzo 2021) In una recente intervista rilasciata a Diva e Donna, Alha affrontato diversi temi, tutti attuali: in primis il, che ha definito l’unico modo per uscire dalla pandemia provocata dal Covid-19 che ha messo in ginocchio un settore importante come quello dello spettacolo. Alsì ma… Lo sfogo Il cantante di Cellino San Marco ha 77 anni e a fine marzo dovrà sottoporsi alla vaccinazione: dubbi e perplessità ha espresso l’artista su, dopo i diversi casi di morte e pericolosi effetti collaterali raccontati dalla cronaca delle ultime settimane. Leggi anche: >> Chi sono i vip chefatto ilanti-Covid e chi non lo farà “Sono i fatti che determinano le notizie. Ho ...

Advertising

PasqualeMarro : #RominaCarrisi, la figlia di #AlBano e #Romina fa una sorpresa ai fan - piobulgaro : La direttrice del MarTA ha incontrato Al Bano Carrisi e il giornalista Franco Giuliano: hanno discusso…… - GammaStereoRoma : Al Bano Carrisi - Amanda e' libera - Controcultura1 : Si è svolto ieri un incontro interlocutorio tra la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degl… - TittyRisorseuma : RT @museo_marta: Si è svolto ieri un incontro tra la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degl’Innocenti e il noto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Carrisi

Il Messaggero

Nonostante la fama e la popolarità Alè sempre rimasto nella sua terra, a casa sua, dove da sempre ha vissuto con la sua famiglia allargata. Le tenuteoggi sono un must per la zona, ...Molto presto Aldovrà sottoporsi al vaccino anti - Covid ma lui stesso ha dichiarato che, se si tratterà di AstraZeneca, non vi si sottoporrà. Ale AstraZeneca: la confessione Pur riconoscendo nei ...Al Bano Carrisi ha le idee chiare sul vaccino, sì per uscire dalla pandemia ma no quello di AstraZeneca: il motivo ...Al Bano ha parlato del vaccino AstraZeneca ... Mi auguro che Putin dimostri più intelligenza“. Ricordiamo che Carrisi è ancora amatissimo in Russia e più in generale nell’Europa dell’Est.