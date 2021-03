WTA Miami 2021: Elisabetta Cocciaretto non trova la rimonta, passa Storm Sanders in tre set (Di giovedì 25 marzo 2021) Finisce in un’ora e 43 minuti l’avventura in tabellone principale di Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Miami. La ventenne marchigiana, passata dalle qualificazioni, è stata sconfitta con il punteggio di 6-1 5-7 6-1 dall’australiana Storm Sanders, beneficiaria di una wild card e giocatrice il cui ranking di numero 203 del mondo non rispecchia la forza massima, ma racconta anche i momenti di rottura prolungata anche all’interno dello stesso match, come accaduto oggi. Molti, dunque, i meriti dell’aussie, prevalenti rispetto ai demeriti di Cocciaretto. Sanders sfiderà ora l’americana Jessica Pegula, che quest’anno vanta i quarti agli Australian Open e a Dubai e la semifinale a Doha. L’australiana inizia subito con piglio aggressivo, togliendo il ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Finisce in un’ora e 43 minuti l’avventura in tabellone principale dial WTA 1000 di. La ventenne marchigiana,ta dalle qualificazioni, è stata sconfitta con il punteggio di 6-1 5-7 6-1 dall’australiana, beneficiaria di una wild card e giocatrice il cui ranking di numero 203 del mondo non rispecchia la forza massima, ma racconta anche i momenti di rottura prolungata anche all’interno dello stesso match, come accaduto oggi. Molti, dunque, i meriti dell’aussie, prevalenti rispetto ai demeriti disfiderà ora l’americana Jessica Pegula, che quest’anno vanta i quarti agli Australian Open e a Dubai e la semifinale a Doha. L’australiana inizia subito con piglio aggressivo, togliendo il ...

