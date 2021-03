Vaccini, sms non arrivano: a Chiuduno si attinge alle liste di riserva dopo una mattinata semivuota (Di giovedì 25 marzo 2021) mattinata complicata quella di mercoledì 24 marzo al polo vaccinale di Chiuduno: al Palasettembre medici e operatori erano pronti ad accogliere tante persone per il vaccino anti-Covid ma, probabilmente per gli arcinoti problemi al sistema di convocazione tramite sms predisposto da Aria, ancora una volta il flusso è stato di molto inferiore rispetto alle attese. Una situazione con la quale, ormai, nel centro gestito dall’Asst Bergamo Est hanno imparato a convivere e alla quale sanno reagire con tempestività. Così è successo anche mercoledì perchè, una volta compreso quanto stava accadendo, ci si è immediatamente rimboccati le maniche per non sprecare gli slot a disposizione, mettendo mano alle liste di riserva fornite da Ats. Un modo per tentare di sopperire alle ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021)complicata quella di mercoledì 24 marzo al polo vaccinale di: al Palasettembre medici e operatori erano pronti ad accogliere tante persone per il vaccino anti-Covid ma, probabilmente per gli arcinoti problemi al sistema di convocazione tramite sms predisposto da Aria, ancora una volta il flusso è stato di molto inferiore rispettoattese. Una situazione con la quale, ormai, nel centro gestito dall’Asst Bergamo Est hanno imparato a convivere e alla quale sanno reagire con tempestività. Così è successo anche mercoledì perchè, una volta compreso quanto stava accadendo, ci si è immediatamente rimboccati le maniche per non sprecare gli slot a disposizione, mettendo manodifornite da Ats. Un modo per tentare di sopperire...

