Torino, Cairo ricorda Daniel Guerini: "Ragazzo d'oro, non volevo lasciarlo andare" (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Torino ricorda Daniel Guerini.Un passato al Torino Primavera, dove aveva lasciato tanti amici, poi trasferimento alla Lazio per ricongiungersi con la famiglia. E' questa la storia di Daniel Guerini, il Ragazzo della Primavera biancoceleste morto ieri sera in un incidente stradale. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio, strettosi attorno alla famiglia del fantasista classe '02. Tra i tanti messaggi di cordoglio giunti in queste ore, non manca quello del numero uno del Torino: Urbano Cairo che, attraverso gazzetta.it, ha ricordato il giovane calciatore. "Era un giocatore di grandi qualità, ma era soprattutto un Ragazzo d'oro. Sono dispiaciutissimo.

