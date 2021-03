Siamo entrati in un’era pandemica? Un estratto dal libro di Roberta Villa (Di giovedì 25 marzo 2021) Di seguito trovate un estratto del libro Vaccini, mai così temuti, mai così attesi della giornalista scientifica e divulgatrice su Instagram Roberta Villa, disponibile dal 25 marzo per Chiarelettere. Villa, che collabora anche con la nostra testata, ha scritto sul nuovo numero di Wired in edicola una panoramica sui vaccini contro il cancro. La conoscenza accumulata nel corso di questa crisi sara? fondamentale anche nell’eventualita? tutt’altro che remota di un nuovo virus emergente con potenziale pandemico. Nessuno se lo vuole sentir dire, perche? la pandemia in corso ci basta e ci avanza, e ha gia? messo gli individui e la societa? duramente alla prova. Eppure, se non vogliamo nascondere la testa sotto la sabbia, dobbiamo riconoscere che il rischio che la storia si ripeta e? alto. Anzi, e? quasi ... Leggi su wired (Di giovedì 25 marzo 2021) Di seguito trovate undelVaccini, mai così temuti, mai così attesi della giornalista scientifica e divulgatrice su Instagram, disponibile dal 25 marzo per Chiarelettere., che collabora anche con la nostra testata, ha scritto sul nuovo numero di Wired in edicola una panoramica sui vaccini contro il cancro. La conoscenza accumulata nel corso di questa crisi sara? fondamentale anche nell’eventualita? tutt’altro che remota di un nuovo virus emergente con potenziale pandemico. Nessuno se lo vuole sentir dire, perche? la pandemia in corso ci basta e ci avanza, e ha gia? messo gli individui e la societa? duramente alla prova. Eppure, se non vogliamo nascondere la testa sotto la sabbia, dobbiamo riconoscere che il rischio che la storia si ripeta e? alto. Anzi, e? quasi ...

Advertising

repubblica : Siamo entrati nel giardino di Ninfa chiuso al pubblico: la fioritura tra le rovine medievali - HBXWLLS : RT @anxious__girl: È un anno che siamo in questa pandemia di merda, cosa vi costa mettere una mascherina? In questi lockdown molti, fin tro… - anxious__girl : È un anno che siamo in questa pandemia di merda, cosa vi costa mettere una mascherina? In questi lockdown molti, fi… - _mllswrld : RT @italianarmyfam_: Ci chiedevamo “è davvero possibile?”. È stato così che siamo entrati per la prima volta nel mondo della musica occiden… - kobra613 : Ho visto un grafico dove si illustrava che la nostra discesa in fatto di economia pil guadagni e crescita ecc ecc è… -