Serracchiani o Madia: il Pd non scioglie il nodo del successore di Delrio (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo lo scontro con Marcucci che ha portato alla nomina di Simona Malpezzi come capogruppo Pd al Senato, adesso la questione si sposta alla Camera, dove il dubbio tra Serracchiani e Madia persiste e ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo lo scontro con Marcucci che ha portato alla nomina di Simona Malpezzi come capogruppo Pd al Senato, adesso la questione si sposta alla Camera, dove il dubbio trapersiste e ...

giornaleradiofm : Pd: Delrio, Serracchiani e Madia disponibili per capogruppo: (ANSA) - ROMA, 25 MAR - 'Sono grato a Debora Serracchi… - Hair49gc1 : Al PD di Malpezzi in peggio, la nuova segreteria del PD, Letta, Tinagli, Provenzano, Malpezzi e o Serracchiani o Ma… - SonSempreIoEh : buahahahahahah. hanno mollato un renziano per prendersi una renziana. alla camera è ballottaggio serracchiani/madi… - giannicuzzani : RT @PaoloMarani3: Del Rio per Serracchiani o Madia: dalla padella direttamente nel fuoco - Oli_oleaster : RT @PaoloMarani3: Del Rio per Serracchiani o Madia: dalla padella direttamente nel fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Serracchiani Madia Pd: Delrio, Serracchiani e Madia disponibili per capogruppo "Sono grato a Debora Serracchiani e a Marianna Madia per la loro disponibilità" a diventare capogruppo alla Camera del Pd. "Apriremo il seggio martedì". Lo ha detto il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, al ...

Serracchiani o Madia: il Pd non scioglie il nodo del successore di Delrio Dopo lo scontro con Marcucci che ha portato alla nomina di Simona Malpezzi come capogruppo Pd al Senato, adesso la questione si sposta alla Camera, dove il dubbio tra Serracchiani e Madia persiste e non è stato ancora risolto da Letta. La prima è presidente della commissione Lavoro a Montecitorio e, visto l'accordo con i 5 Stelle, non dovrebbero esserci problemi ...

Pd: Delrio, Serracchiani e Madia disponibili per capogruppo - Ultima Ora

Così alla Camera il Pd s'impantana tra Serracchiani e Madia
Pareva fatta per la vicepresidente dem. Poi s'è candidata anche l'ex ministra. Il nodo della commissione Lavoro: "Se i dem la rimettono in discussione, la presidenza spetta a noi di Forza Italia", dic ...

Serracchiani o Madia: il Pd non scioglie il nodo del successore di Delrio Letta non ha ancora sciolto le riserve: ancora non è stato raggiunto un consenso maggioritario per le due candidate ...

