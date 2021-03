Serie C, Juventus U23-Pergolettese: le ultime e le probabili formazioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Juventus U23-Pergolettese dalle 15.00 oggi in campo, per il recupero della 30a giornata del campionato diSerie C girone A. Bianconeri intenzionati a migliorare ulteriormente la propria classifica contro la Pergolettese, impegnata a guadagnarsi la salvezza diretta. Le ultime e le probabili formazioni. Il momento della Juventus U23 Con 46 punti dopo 29 giornate (13 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte), i bianconeri di Zauli “galleggiano” nella parte bassa della griglia playoff, con ancora un certo margine di miglioramento. Nell’ultima gara giocata il 7 marzo scorso, la Juventus U23 si è andata a prendere i 3 punti direttamente sul campo del Grosseto, superato per 1-0 con la rete firmata da Da Graca, a pochi minuti dal termine del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)U23-dalle 15.00 oggi in campo, per il recupero della 30a giornata del campionato diC girone A. Bianconeri intenzionati a migliorare ulteriormente la propria classifica contro la, impegnata a guadagnarsi la salvezza diretta. Lee le. Il momento dellaU23 Con 46 punti dopo 29 giornate (13 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte), i bianconeri di Zauli “galleggiano” nella parte bassa della griglia playoff, con ancora un certo margine di miglioramento. Nell’ultima gara giocata il 7 marzo scorso, laU23 si è andata a prendere i 3 punti direttamente sul campo del Grosseto, superato per 1-0 con la rete firmata da Da Graca, a pochi minuti dal termine del ...

